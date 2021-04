Avvicina la ragazzina di cui aveva abusato | arrestato a Carate Brianza

Ultime Notizie dalla rete : Avvicina ragazzina

La condanna era arrivata a seguito di due anni di molestie e violenze subite dallada quando aveva 13 anni. Abitando accanto alla giovane, nel 2018 si era offerto di accompagnare e andare a ...... quanto meno il metro di giudizio che spesso s'al pregiudizio. LA NUOVA PALLANUOTO Per il ... che non è solo Sun Yang; c'è questo e c'è quello, e c'è pure unaazzurra, 14 anni, ...(ANSA) - MONZA, 17 APR - Un uomo di 74 anni è stato arrestato dai carabinieri a Carate Brianza (Monza) per aver tentato di avvicinare la vicina di casa di 15 anni, nonostante fosse ai domiciliari dopo ...L'uomo, 74 anni, era stato condannato per le molestie e le violenz enei confronti della 15enne, ma poi era riuscito a farsi dare i domiciliari nella casa attigua ...