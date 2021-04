Amici 2021, il meglio e il peggio della settimana: la Celentano mette in difficoltà Martina (Di sabato 17 aprile 2021) In vista della quarta puntata del serale, i guanti di sfida diventano sempre più decisivi. Con la sua agguerrita strategia, la Celentano mette in difficoltà la collega Lorella mentre Rudy tira fuori “due assi nella manica”, apparentemente vincenti, per portare avanti i suoi talenti. La Pettinelli cerca di aiutare il suo alunno Aka7even, piuttosto sfiduciato e deluso dai risultati negativi delle sfide precedenti. I cantanti e i ballerini vengono sottoposti a una ennesima prova, giudicata rispettivamente da Michele Canova e Raffaele Todaro. La classifica dei due esperti riconferma i talenti più forti di questa edizione: Sangiovanni e Samuele. ALESSANDRA Celentano – La maestra Celentano resta coerente con le sue idee; nella puntata del 12 aprile, lancia un guanto di sfida a ... Leggi su dilei (Di sabato 17 aprile 2021) In vistaquarta puntata del serale, i guanti di sfida diventano sempre più decisivi. Con la sua agguerrita strategia, lainla collega Lorella mentre Rudy tira fuori “due assi nella manica”, apparentemente vincenti, per portare avanti i suoi talenti. La Pettinelli cerca di aiutare il suo alunno Aka7even, piuttosto sfiduciato e deluso dai risultati negativi delle sfide precedenti. I cantanti e i ballerini vengono sottoposti a una ennesima prova, giudicata rispettivamente da Michele Canova e Raffaele Todaro. La classifica dei due esperti riconferma i talenti più forti di questa edizione: Sangiovanni e Samuele. ALESSANDRA– La maestraresta coerente con le sue idee; nella puntata del 12 aprile, lancia un guanto di sfida a ...

