Volta a la Comunitat Valenciana 2021 | l’Alto de la Reina incorona Enric Mas! Tappa e maglia per il maiorchino

(Di venerdì 16 aprile 2021) Era il super favorito del giorno ma soprattutto della classifica generale, e non si è fatto attendere.e leadership perMas, trionfatore odierno delde la, traguardo finale della terzadellaa la. Alle spalle deldella Movistar, a soli 2?, il francese della Cofidis Victor Lafay. Terzo l’altro transalpino Elié Gesbert (Arkéa Samsic), giunto a 8?. Al momento, in classifica generale, Mas ha 8? di vantaggio sullo stesso Lafay. Tramontato invece il sogno dell’ex primatista Miles Scotson (Groupama-FDJ), giunto al traguardo con 3’01” di ritardo dall’iberico. La corsa è iniziata con molti attacchi in testa al gruppo per andare alla ricerca della fuga del giorno. Vi sono stati ...

Il 26enne di Brembate Sopra ha chiuso in quarta posizione la tappa vinta da Arnaud Demare... è arrivata la prima vittoria in Spagna per il velocista transalpino Arnaud Démare che oggi sul traguardo di Alicante si è aggiudicato la seconda frazione dellaa laValenciana : il ...Il primo podio stagionale appare ormai a un passo per Simone Consonni. Il 26enne di Brembate Sopra ha confermato la propria crescita chiudendo la seconda frazione della Volta a la Comunitat Valenciana ...Arnaud Demare ha vinto la seconda tappa della Vuelta Valenciana. Il francese si è imposto al termine della frazione con partenza e arrivo ad Alicante, 179 km con qualche saliscendi che non ha messo in ...