Vaccini | Remuzzi | Trombosi devono essere indagate per aumentare fiducia nei vaccini

(Di venerdì 16 aprile 2021) "Non bisogna soffiare sulle paure, ma non bisogna neppure esagerare dall'altra parte, perché potrebbecontroproducente. Quelle, in quelle sedi del corpo, non sono frequenti, soprattutto non nelle giovani donne"

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Remuzzi

Anzi, dovrebbero aumentare la fiducia neida parte della gente". Professor, i dubbi sempre più diffusi non sono legittimi? "Invece di fare il processo alla comunicazione delle due ...A chi chiede se si tratti di fenomeni curabili, risponde:afferma poi che non esistonodi serie A e di serie B, tra quelli a vettore virale e quelli a mRna.“Le limitazioni imposte ai vaccini di AstraZeneca e Johnson & Johnson non rappresentano un fallimento e non sono neppure un errore. Anzi, dovrebbero ...Il direttore dell’Istituto Mario Negri al Corriere: "Non possono essere una coincidenza, un accidente come la caduta di un aereo o il morso di un cane" ...