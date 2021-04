Un tir in bilico sul tetto, sembra assurdo ma è così. Evacuati i residenti, cosa è successo (Di venerdì 16 aprile 2021) Un’immagine pazzesca, a cui può capitare di vivere una intera vita e non assistervi mai. Però questa volta è successo eccome, anzi, è stato tutto prontamente fotografato. Stiamo parlando dell’episodio che è accaduto a Palermo, capoluogo siciliano. Il soggetto della questione è un tir, che per cause ancora in corso di accertamento, è finito in bilico sui tetti di alcuni magazzini a Caccamo, vicino a Palermo. Una immagine davvero pazzesca e assolutamente incredibile. Chiariamo la vicenda. (Continua dopo le foto) Il grosso mezzo è sospeso e incombe su una palazzina in cui abitano sei famiglie, immediatamente fatte evacuare dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco che sono giunti sul posto non appena i soccorsi sono stati allertati. Ad oggi sono in corso le operazioni per provare a rimuovere il tir e non procurare ulteriori gravi danni alla costruzione. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Un’immagine pazzesca, a cui può capitare di vivere una intera vita e non assistervi mai. Però questa volta èeccome, anzi, è stato tutto prontamente fotografato. Stiamo parlando dell’episodio che è accaduto a Palermo, capoluogo siciliano. Il soggetto della questione è un tir, che per cause ancora in corso di accertamento, è finito insui tetti di alcuni magazzini a Caccamo, vicino a Palermo. Una immagine davvero pazzesca e assolutamente incredibile. Chiariamo la vicenda. (Continua dopo le foto) Il grosso mezzo è sospeso e incombe su una palazzina in cui abitano sei famiglie, immediatamente fatte evacuare dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco che sono giunti sul posto non appena i soccorsi sono stati allertati. Ad oggi sono in corso le operazioni per provare a rimuovere il tir e non procurare ulteriori gravi danni alla costruzione. ...

