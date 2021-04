'Un rischio ragionato'. Draghi (accanto a Speranza) spiega la decisione della cabina di regia

(Di venerdì 16 aprile 2021) Possiamo guardare al futuro con prudente ottimismo, la curva epidemica è in miglioramento. Esordisce così il presidente del Consiglio Marionella conferenza stampa convocata per illustrare le ...

"Con i provvedimenti di oggi - aggiunge il premier - il governo ha preso unche incontra le aspettative dei cittadini ma che si fonda sulla premessa che vengano osservati ...Il Primo ministro Mario Draghi ha appena fatto in tempo ad annunciare che l'ipotesi del 26 aprile zona gialla è "un" e che tornano le attività all'aperto e le scuole, e Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, è giusto riuscito a commentare che le proposte fatte al Governo ...Dal 26 aprile in Italia torneranno le Zone Gialle, in virtù delle quali riapriranno bar e ristoranti all’aperto a pranzo e a cena, oltre a tutte le scuole di ogni ordine e grado. Ad [...] ...Draghi ha precisato che dal vertice sulla cabina di regia di regia è emerso che "si è deciso di anticipare al 26 aprile l’introduzione della zona gialla” mentre l'attuale Decreto Legge non la prevedev ...