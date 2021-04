Traffico Roma del 16-04-2021 ore 07:30 (Di venerdì 16 aprile 2021) Luceverde Roma Buongiorno Ben ritrovati all’ascolto incidente Concordia tordivalle su via dell’ippica all’incrocio con la via del Mare in direzione del centro città rallentamenti poi sono segnalati sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Roma sud e Appia ed all’altezza dell’uscita della 24 sulla carreggiata esterna Traffico intenso sulla Flaminia verso il centro a partire da Grottarossa Qualche rallentamento sul percorso Urbano della A24 verso la tangenziale est da via Fiorentini ricordiamo che è cambiata la viabilità tra la tangenziale Est e lo svincolo dell’a24 attenzione alla segnaletica per l’immissione verso San Giovanni e sulla A24 rallentamenti sono segnalati su Viale Palmiro Togliatti nei pressi di viale Battista Bardanzellu per lavori al gasdotto con riduzione della carreggiata divieto di transito infine su Viale ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati all’ascolto incidente Concordia tordivalle su via dell’ippica all’incrocio con la via del Mare in direzione del centro città rallentamenti poi sono segnalati sulla carreggiata interna del raccordo anulare trasud e Appia ed all’altezza dell’uscita della 24 sulla carreggiata esternaintenso sulla Flaminia verso il centro a partire da Grottarossa Qualche rallentamento sul percorso Urbano della A24 verso la tangenziale est da via Fiorentini ricordiamo che è cambiata la viabilità tra la tangenziale Est e lo svincolo dell’a24 attenzione alla segnaletica per l’immissione verso San Giovanni e sulla A24 rallentamenti sono segnalati su Viale Palmiro Togliatti nei pressi di viale Battista Bardanzellu per lavori al gasdotto con riduzione della carreggiata divieto di transito infine su Viale ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Alitalia, Zingaretti a Draghi: "No a trasformazione in piccola compagnia, servono coraggio e ambizione" ...competitivo nel mondo e per lo sviluppo di un territorio a vocazione turistica come quello di Roma ...effetti che la pandemia ha avuto sul settore del turismo con evidenti ripercussioni sul traffico ...

Roma, voragine Colli Portuensi, Benvenuti - Ficosecco (EcoItaliaSolidale): camion sprofonda in una buca, un vero disastro "Ora cambiare amministrazione, non ci sono più alibi". "Roma è veramente cambiata con l'attuale amministrazione guidata dalla Sindaca Raggi. In caso di ... con il traffico in tilt per ore". "Mancanza di ...

Verde apparenteLo stop ai voli interni della Francia rischia di essere una misura greenwashing Tutte le tratte interne al Paese sostituibili con due ore e mezza di treno verranno soppresse. Ma le associazioni ambientaliste sono critiche e secondo i Verdi francesi i benefici sono prossimi allo z ...

Passeggiano per le vie di Bruxelles e trovano una statua rubata a Roma 10 anni fa Una statua di valore, rubata, tra le tante esposte al Sablon, il quartiere di Bruxelles noto per i suoi negozi d’arte. Il merito del ritrovamento va a due carabinieri del Comando per la Tutela del Pat ...

