Smalling, il difensore rapinato nella sua casa a Roma: minacciato da tre uomini armati (Di venerdì 16 aprile 2021) Smalling, il difensore inglese della Roma è stato rapinato nella sua abitazione nella capitale Getty ImagesSecondo quanto riportato dal Corrieredellosport.it, il difensore della Roma Smalling, è stato vittima di una rapina nella sua abitazione in via Appia. Tre uomini sono entrati in casa e armati hanno minacciato il difensore inglese e sua moglie con delle pistole. I malviventi hanno costretto il difensore inglese ad aprire la cassaforte e hanno rubato tre rolex, gioielli e circa 300 euro in contanti. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Roma-Ajax 1-1, giallorossi in ... Leggi su ck12 (Di venerdì 16 aprile 2021), ilinglese dellaè statosua abitazionecapitale Getty ImagesSecondo quanto riportato dal Corrieredellosport.it, ildella, è stato vittima di una rapinasua abitazione in via Appia. Tresono entrati inhannoilinglese e sua moglie con delle pistole. I malviventi hanno costretto ilinglese ad aprire la cassaforte e hanno rubato tre rolex, gioielli e circa 300 euro in contanti. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->-Ajax 1-1, giallorossi in ...

