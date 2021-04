Roma, Pd proporrà 20 giugno come data per primarie candidato sindaco (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Pd di Roma convocherà per martedì prossimo il tavolo di coalizione per la corsa al Campidoglio e proporrà il 20 giugno come data per le primarie. “Il futuro di Roma è il futuro dell’Italia - dichiarano i segretari di Roma e Lazio Andrea Casu e Bruno Astorre - e le prossime elezioni amministrative sono un appuntamento fondamentale”. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Pd diconvocherà per martedì prossimo il tavolo di coalizione per la corsa al Campidoglio eil 20per le. “Il futuro diè il futuro dell’Italia - dichiarano i segretari die Lazio Andrea Casu e Bruno Astorre - e le prossime elezioni amministrative sono un appuntamento fondamentale”.

