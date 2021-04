Red Ronnie assolto dall’accusa di aver diffamato Roberto Burioni (Di venerdì 16 aprile 2021) Gabriele Ansaloni, in arte Red Ronnie, è stato assolto dal tribunale di Bologna dall’accusa di aver diffamato il virologo Roberto Burioni. Il conduttore, difeso dall’avvocato Guido Magnisi, era imputato per alcune frasi pubblicate su Facebook dopo un dibattito con il professore ordinario di Microbiologia e Virologia del San Raffaele, nella trasmissione ‘Virus’. Il 15 maggio 2016 Red Ronnie scrisse un testo dove lo accusava di “ricerca di protagonismo e di essere ‘legato a interessi economici'”. Red Ronnie inoltre riportò la mail di una persona che, riferendosi al professore, diceva tra l’altro: “In questo suo ruolo di moralizzatore, nasconde un lapalissiano conflitto di interessi. Ossia l’impegno, in campo vaccinale, di tanti suoi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 aprile 2021) Gabriele Ansaloni, in arte Red, è statodal tribunale di Bolognadiil virologo. Il conduttore, difeso dall’avvocato Guido Magnisi, era imputato per alcune frasi pubblicate su Facebook dopo un dibattito con il professore ordinario di Microbiologia e Virologia del San Raffaele, nella trasmissione ‘Virus’. Il 15 maggio 2016 Redscrisse un testo dove lo accusava di “ricerca di protagonismo e di essere ‘legato a interessi economici'”. Redinoltre riportò la mail di una persona che, riferendosi al professore, diceva tra l’altro: “In questo suo ruolo di moralizzatore, nasconde un lapalissiano conflitto di interessi. Ossia l’impegno, in campo vaccinale, di tanti suoi ...

Ultime Notizie dalla rete : Red Ronnie Criticare Burioni non è reato: assolto Red Ronnie Il giudice monocratico del tribunale di Bologna, Stefano Levoni, ha assolto Red Ronnie dall'accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Roberto Burioni. È stato, ancora una volta, necessario un ...

