Può l'Intelligenza artificiale insegnarci a essere più umani? (Di venerdì 16 aprile 2021) Può una macchina insegnarci a essere più umani? Negli Stati Uniti un'azienda promette di farlo, correggendo il comportamento di operatori di call center che dovessero venir meno agli standard di empatia richiesta. Cogito utilizza un'Intelligenza artificiale che monitora le parole utilizzate e il tono delle chiamate. Funziona così: se il cliente inizia a sembrare irritato o turbato verrà inviato un segnale di empatia all'operatore, invitandolo a relazionarsi in diversa maniera. Lo scopo è "aiutare le persone a essere la versione migliore di loro stessi", recita lo slogan dell'azienda. Poco importa se quell'operatore abbia un tono di voce stanco perché giunto al termine di un turno di lavoro massacrante, poco importa se magari quel giorno ha qualche problema di salute o se il suo umore ...

