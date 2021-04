PS5 tra hard disk e SSD esterni: Digital Foundry mostra come girano i giochi PS4 dopo l'ultimo aggiornamento firmware (Di venerdì 16 aprile 2021) Sony si è occupata di un importante aggiornamento per PlayStation 5 questa settimana, che porta una serie di nuove opzioni e risolve anche alcuni vecchi problemi. Digital Foundry ha deciso di verificare come girano i giochi PS4 copiati su SSD esterni. come esempio, i giornalisti si sono occupati di copiare Cyberpunk 2077 sia sull'SSD di PS5 che da SSD esterno, traendo questi risultati. L'SSD di PlayStation 5 offre risultati molto migliori rispetto all'hard disk esterno, ma con il SATA Samsung 870 QVO e NVMe Samsung 980 Pro si possono ottenere risultati migliori. Digital Foundry sottolinea che l' SSD interno di PlayStation 5 non offre alcun vantaggio durante il caricamento di titoli di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 aprile 2021) Sony si è occupata di un importanteper PlayStation 5 questa settimana, che porta una serie di nuove opzioni e risolve anche alcuni vecchi problemi.ha deciso di verificarePS4 copiati su SSDesempio, i giornalisti si sono occupati di copiare Cyberpunk 2077 sia sull'SSD di PS5 che da SSD esterno, traendo questi risultati. L'SSD di PlayStation 5 offre risultati molto migliori rispetto all'esterno, ma con il SATA Samsung 870 QVO e NVMe Samsung 980 Pro si possono ottenere risultati migliori.sottolinea che l' SSD interno di PlayStation 5 non offre alcun vantaggio durante il caricamento di titoli di ...

PlayStationIT : Il primo importante aggiornamento del software di sistema per PS5 arriverà domani. Scopri come archiviare i giochi… - misteruplay2016 : Genshin Impact arriva su PS5 tra supporto 4K, texture migliorate e molto altro, ecco quando - misteruplay2016 : Returnal, l’esclusiva PS5 in nuovi dettagli tra rigiocabilità, percorsi narrativi non lineari e altro - Imperator_98 : RT @PlayStationIT: Tra 2 settimane potrete esplorare Atropos! #Returnal è in arrivo il 30 aprile su #PS5! - GameXperienceIT : RT @PlayStationIT: Tra 2 settimane potrete esplorare Atropos! #Returnal è in arrivo il 30 aprile su #PS5! -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 tra Genshin Impact: ecco la data dell'aggiornamento per il supporto a PS5 ... oltre al supporto a PS5 , porterà anche una serie di nuovi contenuti tra cui un nuovo dungeon, un nuovo boss nemico e due nuovi personaggi. Il piatto forte della portata, tuttavia, rimane il ...

Genshin Impact arriva su PS5 tra supporto 4K, texture migliorate e molto altro, ecco quando La versione PS5 di Genshin Impact supporterà la risoluzione 4K nativa, texture migliorate e tempi di caricamento più rapidi. Beneath the Light of Jadeite introduce due nuovi personaggi a Genshin ...

PS5 segna un altro record in USA: è la console più venduta di sempre nei primi 5 mesi PlayStation 5 ha fatto segnare un altro record negli Stati Uniti imponendosi come la console più venduta di sempre nei primi 5 mesi di commercializzazione.

Genshin Impact: ecco la data dell’aggiornamento per il supporto a PS5 A grande richiesta, Genshin Impact riceverà a breve un importante aggiornamento che introdurrà il supporto per la versione PS5: ecco la data.

... oltre al supporto a, porterà anche una serie di nuovi contenuticui un nuovo dungeon, un nuovo boss nemico e due nuovi personaggi. Il piatto forte della portata, tuttavia, rimane il ...La versionedi Genshin Impact supporterà la risoluzione 4K nativa, texture migliorate e tempi di caricamento più rapidi. Beneath the Light of Jadeite introduce due nuovi personaggi a Genshin ...PlayStation 5 ha fatto segnare un altro record negli Stati Uniti imponendosi come la console più venduta di sempre nei primi 5 mesi di commercializzazione.A grande richiesta, Genshin Impact riceverà a breve un importante aggiornamento che introdurrà il supporto per la versione PS5: ecco la data.