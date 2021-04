Profumerie Douglas: chiude anche via XX Settembre, a rischio 40 dipendenti in provincia (Di venerdì 16 aprile 2021) Nella crisi delle Profumerie Douglas, sono 128 i negozi in Italia destinati alla chiusura, e tra questi il negozio di via XX Settembre, a Bergamo, dove lavorano 3 dipendenti. Lo scorso 9 aprile si è tenuta una riunione sindacale a livello nazionale per capire le sorti dei punti vendita di Douglas Italia. Con questa mossa, secondo Fisascat Cisl, l’azienda vorrebbe alleggerirsi di alcuni contratti “pesanti”, seguendo la procedura dell’articolo 14 che parla di accordi con licenziamenti concordati. Dai sindacati è arrivato un no secco: “le idee e le prospettive espresse nel corso della riunione non sono certo ascrivibili ad un piano commerciale – sottolinea Claudia Belotti, della segreteria Fisascat Cisl Bergamo -, per questo rigettiamo e stigmatizziamo ancora una volta la riorganizzazione aziendale e la ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 aprile 2021) Nella crisi delle, sono 128 i negozi in Italia destinati alla chiusura, e tra questi il negozio di via XX, a Bergamo, dove lavorano 3. Lo scorso 9 aprile si è tenuta una riunione sindacale a livello nazionale per capire le sorti dei punti vendita diItalia. Con questa mossa, secondo Fisascat Cisl, l’azienda vorrebbe alleggerirsi di alcuni contratti “pesanti”, seguendo la procedura dell’articolo 14 che parla di accordi con licenziamenti concordati. Dai sindacati è arrivato un no secco: “le idee e le prospettive espresse nel corso della riunione non sono certo ascrivibili ad un piano commerciale – sottolinea Claudia Belotti, della segreteria Fisascat Cisl Bergamo -, per questo rigettiamo e stigmatizziamo ancora una volta la riorganizzazione aziendale e la ...

Ultime Notizie dalla rete : Profumerie Douglas Coda capelli 2021: l'acconciatura da Oscar da copiare a Priyanka Chopra ... che ha messo a punto una coda texturizzata super chic utilizzando gli styler dell'esclusivo marchio T3 Micro , in Italia in vendita esclusiva nelle profumerie Douglas e da Luisaviaroma . Il segreto ...

"Profumerie Douglas, la Regione difenderà l'occupazione" Galletti (M5S): "L'ente si attiverà immediatamente per l'apertura di due tavoli di ...

"Vertenza Douglas La Regione difende i posti di lavoro" "Il voto favorevole al nostro atto – dichiara Irene Galletti, capogruppo M5S in Regione Toscana – mette nero su bianco l’impegno della Regione che si attiverà immediatamente per l’apertura di due tavo ...

"Profumerie Douglas, la Regione difenderà l'occupazione" Firenze, 15 aprile 2021 - Profumerie Douglas (tre negozi anche a Livorno): si muove la Regione per tutelare i posti di lavoro. “Il voto favorevole al nostro atto mette nero su bianco l’impegno della R ...

