Peppe Vallone tra Businss e Palestra

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 aprile 2021) Prendersi cura del proprio corpo è come regalare una casa di lusso alla propria anima, dicevano. Oggi parliamo conimprenditore milanese con un grande seguito sui social network che ha deciso di cambiare completamente il proprio stile di vita, abbandonando la dolce oasi del vizio per dedicarsi completamente alla passione per la. Il suo cambiamento negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti e anche di molti brand, con i quali ha instaurato molte collaborazioni social. Rieducazione posturale, aumento della massa muscolare, cura ai limiti del maniacale dell’alimentazione e tanta, tantissima fatica; in fondo, risultati simili non si ottengono stando seduti sul divano. ??Ed è così che ogni sera, una volta tolta la cravatta e riposta nell’armadio,cambia attitudine, sparge la magnesite ...