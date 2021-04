MotoGp: Le FP2 decidono le Qualifiche di domani pomeriggio (Di venerdì 16 aprile 2021) L’avvicinamento della MotoGp al gran premio del Portogallo passa attraverso un FP2 valida per l’entrata nelle Q2. Come al solito negli ultimi 10 minuti i piloti hanno scatenato una bagarre per aggiudicarsi i 10 posti che si contenderanno la pole, le Ducati ufficiali in grande spolvero con Pecco Bagnaia che ha stampato un super tempo, 1:39.866. Subito alle sue spalle uno dei protagonisti del mondiale, Fabio Quartararo che ha sfruttato al meglio la sua Yamaha Factory portandola al secondo posto. Le Suzuki hanno mostrato che in un circuito più guidato sono della partita mettendo entrambi i piloti al terzo e quarto posto. Jack Miller ha dato battaglia con la sua Ducati Lenovo portandosi al quinto posto. La sorpresa rimane Marc Marquez che all’ultimo tentativo ha stampato un ottimo giro a soli quattro decimi da Pecco, posizionandosi al sesto posto e mettendosi alle spalle ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 aprile 2021) L’avvicinamento dellaal gran premio del Portogallo passa attraverso un FP2 valida per l’entrata nelle Q2. Come al solito negli ultimi 10 minuti i piloti hanno scatenato una bagarre per aggiudicarsi i 10 posti che si contenderanno la pole, le Ducati ufficiali in grande spolvero con Pecco Bagnaia che ha stampato un super tempo, 1:39.866. Subito alle sue spalle uno dei protagonisti del mondiale, Fabio Quartararo che ha sfruttato al meglio la sua Yamaha Factory portandola al secondo posto. Le Suzuki hanno mostrato che in un circuito più guidato sono della partita mettendo entrambi i piloti al terzo e quarto posto. Jack Miller ha dato battaglia con la sua Ducati Lenovo portandosi al quinto posto. La sorpresa rimane Marc Marquez che all’ultimo tentativo ha stampato un ottimo giro a soli quattro decimi da Pecco, posizionandosi al sesto posto e mettendosi alle spalle ...

FTraiettoria : MotoGP, Portogallo: a Portimao è Bagnaia il più veloce nelle FP2 - wheeliegp_ : FP2 | #MotoGP | #PortugueseGP ???? Pecco Bagnaia - 1:39.866 Fabio Quartararo - 1:40. 206 Joan Mir - 1:40.285 - tomaso_palli : Non può essere solo l’età di #Rossi (42) perché anche #Morbidelli, da vice campione del mondo, fa molta fatica. Un… - F1NewsTweets : Portuguese MotoGP: Bagnaia fastest from Quartararo in FP2 - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp Portimao FP2: @PeccoBagnaia il più veloce, @marcmarquez93 chiude sesto - -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp FP2 MotoGp Portimao, Bagnaia su Ducati è il più veloce nelle libere ... ma non ha avuto esitazioni o timori: sesta posizione nelle FP2, ma terza nella FP1. Solo ... MotoGP in pista domani alle 10.55 per le FP3. Prima sessione di prove libere Maverick Vinales è stato il più ...

Diretta MotoGp/ Prove libere live: Bagnaia primo nella FP2 a Portimao! ... arriverà il riscatto nella FP3? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) DIRETTA MOTOGP/ Doppietta della Yamaha a Losail, piloti italiani in crisi! DIRETTA MOTOGP: FP2, QUARTARARO TORNA LEADER La diretta ...

Moto3 GP Portogallo, FP2: Rodrigo primo, poi la pioggia I piloti della classe cadetta hanno potuto girare sull’asfalto asciutto, prima che la pioggia decretasse finita la prima giornata ...

GP Portogallo. Bagnaia primo in FP2 MotoGP, 6° Marquez Francesco Bagnaia è stato il più veloce dopo la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo di MotoGP sul circuito di Portimao. Il pilota della Ducati ha fermato il cronometro in 1 ...

