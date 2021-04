Moto2, risultati prove libere GP Portogallo 2021: la classifica dei tempi. Roberts primo, Manzi ottavo (Di venerdì 16 aprile 2021) Joe Roberts è stato il più veloce delle prove libere 1 di Moto2 del Gran Premio del Portogallo 2021, attraverso il tempo di 1’43”.905. Seconda piazza per Remy Gardner, mentre terza posizione per Raul Fernandez. Marcel Schrotter e Aron Canet rispettivamente quarto e quinto. ottavo crono per Stefano Manzi, migliore tra gli italiani, con Nicolò Bulega immediatamente a seguire in nona posizione. I talenti nostrani Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi hanno concluso le prove oltre l’ambita top 14. Di seguito la classifica dei tempi delle prove libere 1 del Gran Premio lusitano. classifica DEI tempi J. Roberts ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) Joeè stato il più veloce delle1 didel Gran Premio del, attraverso il tempo di 1’43”.905. Seconda piazza per Remy Gardner, mentre terza posizione per Raul Fernandez. Marcel Schrotter e Aron Canet rispettivamente quarto e quinto.crono per Stefano, migliore tra gli italiani, con Nicolò Bulega immediatamente a seguire in nona posizione. I talenti nostrani Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi hanno concluso leoltre l’ambita top 14. Di seguito ladeidelle1 del Gran Premio lusitano.DEIJ....

Ultime Notizie dalla rete : Moto2 risultati MotoGP Portogallo, Zarco in vetta al Mondiale: 'Non sento pressione' 'Penso che l'esperienza maturata quando ho lottato per il titolo in Moto2 possa servirmi, ma ... per cercare di continuare la serie di buoni risultati. Forse questo è il mio punto di forza, ma lo ...

Valentino Rossi: ecco perché continua a correre (e a guadagnare sempre più) "A 42 anni perché Valentino Rossi scende ancora in pista, non potendo più ottenere i risultati d'un ... mentre i successi tra Moto2 e 3 ammontano finora a 27, con la vittoria di "Pecco" nel campionato ...

