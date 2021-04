Milan, Pellegatti: “Donnarumma alla Juve? Sarebbe insopportabile” | News (Di venerdì 16 aprile 2021) Il giornalista Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale Youtube, ha parlato del futuro di Donnarumma, estremo difensore del Milan Leggi su pianetamilan (Di venerdì 16 aprile 2021) Il giornalista Carlo, attraverso il proprio canale Youtube, ha parlato del futuro di, estremo difensore del

Ultime Notizie dalla rete : Milan Pellegatti Futuro Donnarumma, il giornalista: 'E' uno stillicidio. Lo volevo al Milan fino al 2038' ... 'E' uno stillicidio, per un mese parleranno del rinnovo di Donnarumma - afferma amareggiato Pellegatti - . Il Milan deve concentrarsi sul finale di campionato ma così non è facile'. Proposta ...

Inter, Sanchez in partenza? Ecco 5 nomi per sostituirlo Cercato anche dal Milan nel corso delle precedenti sessioni di calciomercato, il talento ex Nizza ... In quell'occasione, quello che Carlo Pellegatti avrebbe soprannominato ' il Santo ', nell'...

Futuro Donnarumma, il giornalista: “E’ uno stillicidio. Lo volevo al Milan fino al 2038” Parla Carlo Pellegatti. Il noto giornalista ha mostrato tutta la sua delusione in merito alle voci su Donnarumma alla Juventus ...

Milan, l'azzardato paragone di Pellegatti scatena i social Dal suo canale YouTube, Carlo Pellegatti scatena i commenti e le perplessità dei tifosi rossoneri con la sua provocazione ...

