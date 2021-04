Le previsioni meteo di sabato 17 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) – Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso a Nord, nuvole e rovesci al Centro. Instabile al Sud. – Giornata all’insegna dell’instabilità al Centro e al Sud, nuvole e schiarite sulle regioni settentrionali. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Nord. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno i 16 gradi. Centro – Nuvole e rovesci sulla Sardegna, variabile sul settore peninsulare Instabile al Centro con addensamenti compatti e rovesci sulla Sardegna e nuvole sparse sul settore peninsulare con possibili rovesci sulle zone interne. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 16 gradi. Sud – Nuvole e rovesci sulle regioni meridionali con precipitazioni anche di moderata intensità Instabile sulle regioni ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 aprile 2021) – Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso a Nord, nuvole e rovesci al Centro. Instabile al Sud. – Giornata all’insegna dell’instabilità al Centro e al Sud, nuvole e schiarite sulle regioni settentrionali. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Nord. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno i 16 gradi. Centro – Nuvole e rovesci sulla Sardegna, variabile sul settore peninsulare Instabile al Centro con addensamenti compatti e rovesci sulla Sardegna e nuvole sparse sul settore peninsulare con possibili rovesci sulle zone interne. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 16 gradi. Sud – Nuvole e rovesci sulle regioni meridionali con precipitazioni anche di moderata intensità Instabile sulle regioni ...

Ultime Notizie dalla rete : previsioni meteo Allerta Meteo, l'avviso della Protezione Civile: in arrivo venti di burrasca in Calabria e Sicilia [DETTAGLI] Allerta Meteo, domani su Sicilia e Calabria raffiche di vento fino a burrasca forte. L'avviso della Protezione Civile, i dettagli Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione ...

MALTEMPO IN ARRIVO VENTI FINO A BURRASCA IN SICILIA Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le ... I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità ...

Meteo Trieste: Previsioni fino a Domenica 18 Aprile Previsioni meteo Trieste per Domenica 18 Aprile: Giornata caratterizzata da cielo prevalentemente coperto Previsioni meteo Trieste per Venerdi 16 Aprile: Bella giornata con tempo stabile, solo qualche ...

Previsioni Meteo, prospettive di maltempo anche per fine mese: la primavera continua fredda e perturbata Abbiamo ampiamente rilevato, nei nostri approfondimenti in questi giorni, condizioni meteo all’insegna di una insistente instabilità sull’Italia per diversi giorni ancora, a causa dell’isolamento di u ...

