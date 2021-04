Lazio - Torino, il giudice Sandulli: "Un positivo non ha un 'giorno 0'" (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA - Lazio - Torino è una partita infinita. Fuori dal campo, si intende, perché il match all'Olimpico non si è mai effettivamente giocato per i casi Covid nel gruppo squadra granata. Lotito ha ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA -è una partita infinita. Fuori dal campo, si intende, perché il match all'Olimpico non si è mai effettivamente giocato per i casi Covid nel gruppo squadra granata. Lotito ha ...

Advertising

Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - MattiaBriga : Trattenuto per tutto il tempo dell’azione. Gol annullato per una sbracciata a protezione della palla, e ammonizione… - robytinco : @tommasogiulini Le cronache riportano che lei, e altri 2 presidenti inchiestati, votò affinché la partita Lazio To… - salvointese1 : @Torrenapoli1 Intanto Lazio Torino si dovrebbe giocare il 19 maggio. A me pare una data troppo lontana - robytinco : @ILTOROSIAMONOI Si dovrebbe vergognare per aver votato affinché la partita Lazio Torino non fosse rimandata, seppur… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Torino Milan 30... e lode: ecco tutti i segni 'più' rispetto a un anno fa ... il Milan è soltanto sesto (29 punti), dietro Inter (40), Atalanta (38), Juve (35), Napoli e Lazio (... E poi c'è anche il grosso problema San Siro: nel 2021 solo Benevento, Cagliari, Parma e Torino ...

Lazio - Torino, il giudice Sandulli: "Un positivo non ha un 'giorno 0'" ROMA - Lazio - Torino è una partita infinita. Fuori dal campo, si intende, perché il match all'Olimpico non si è mai effettivamente giocato per i casi Covid nel gruppo squadra granata. Lotito ha presentato ...

Lazio-Torino, il giudice Sandulli: “Un positivo non ha un ‘giorno 0’” Il presidente della Corte Sportiva d’Appello è tornato a parlare del match non giocato dell’Olimpico e critica la motivazione della Asl ...

SNAI – Serie A: rischio Juve, Atalanta favorita Inter da «2» anche al Maradona (Milano 16 aprile 2021) - A Bergamo un match pesantissimo per il traguardo Champions: il pronostico pende leggermente sull'«1» della Dea.

... il Milan è soltanto sesto (29 punti), dietro Inter (40), Atalanta (38), Juve (35), Napoli e(... E poi c'è anche il grosso problema San Siro: nel 2021 solo Benevento, Cagliari, Parma e...ROMA -è una partita infinita. Fuori dal campo, si intende, perché il match all'Olimpico non si è mai effettivamente giocato per i casi Covid nel gruppo squadra granata. Lotito ha presentato ...Il presidente della Corte Sportiva d’Appello è tornato a parlare del match non giocato dell’Olimpico e critica la motivazione della Asl ...(Milano 16 aprile 2021) - A Bergamo un match pesantissimo per il traguardo Champions: il pronostico pende leggermente sull'«1» della Dea.