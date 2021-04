Laura Boldrini, operata di tumore:” Il dolore è veramente forte” (Di venerdì 16 aprile 2021) Laura Boldrini è stata operata nelle scorse ore per asportare un tumore scoperto a inizio aprile. L’ex presidente della camera affida a Instagram i suoi pensieri dopo l’operazione. Ecco cosa ha detto. Laura Boldrini affida ad Instagram i suoi pensieri dopo l’operazione alla quale si è sottoposta nelle scorse ore per sconfiggere un tumore. L’ex presidente della L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 16 aprile 2021)è statanelle scorse ore per asportare unscoperto a inizio aprile. L’ex presidente della camera affida a Instagram i suoi pensieri dopo l’operazione. Ecco cosa ha detto.affida ad Instagram i suoi pensieri dopo l’operazione alla quale si è sottoposta nelle scorse ore per sconfiggere un. L’ex presidente della L'articolo proviene da Leggilo.org.

matteosalvinimi : Le battaglie politiche lasciano il posto agli auguri di pronta guarigione, sulla salute non si scherza. In bocca al… - VittorioSgarbi : Auguri di pronta guarigione a Laura Boldrini. - sempiternalpajn : RT @_hatefuleight: Tutto giustissimo però quando fate nomi e cognomi informatevi sulle persone perchè mi sembra assurdo far passare una com… - Lopinionista : Laura Boldrini aggiorna sulle sue condizioni di salute: “L’intervento è andato bene” - SandroBonomi2 : RT @SerglocSergio: Laura #Boldrini è stata operata: L'intervento è andato bene, il recupero sarà lungo e doloroso -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Boldrini Laura Boldrini aggiorna sulle sue condizioni di salute: 'L'intervento è andato bene' L'onorevole Laura Boldrini (Pd) ha aggiornato i suoi followers ieri, con un post sui social, riguardo alle proprie condizioni di salute. Grazie all'aiuto della fisioterapista 'mi sono seduta sul ...

Romano Prodi/ 'Ulivo? Un'atmosfera mai più ripetuta, Letta punti su quel modello' Laura Boldrini, operazione riuscita/ "Bene l'intervento, ora una lunga salita" ROMANO PRODI E IL MESSAGGIO A LETTA Dal successo dell'Ulivo di 25 anni fa non è mai arrivata una vittoria quantomeno ...

Laura Boldrini aggiorna sulle sue condizioni di salute: “L’intervento è andato bene” ROMA - "L'intervento è andato bene grazie alla professionalità e alla competenza del personale sanitario dell’ospedale a cui va la mia più profonda ...

Covid, Macron e i bimbi depressi per il virus: «Pagheremo 10 sedute dallo psicologo» Ieri sono partita e so che sarà lunga, perché recuperare ogni piccolo movimento che potrà restituirmi l’autonomia, costa fatica e dolore", continua Boldrini. E qui è subito iniziata la riabilitazione, ...

