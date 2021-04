Gomorra | Ip Man 2 | Botticelli o Felicissima sera? La tv del 16 aprile

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 aprile 2021) Per la primata in tv, venerdì 16su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Canzone Segreta”, il programma all’insegna di musica ed emozioni condotto da Serena Rossi Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Tutto ha un inizio”: Gibbs è alle prese con uno strano caso di omicidio. La famiglia Zucado, a distanza di quarant’anni, torna prepotentemente nella sua vita e in quella di Ducky … RaiTre alle 21.20 trasmetterà “– New Edition”. In questa nuova e definitiva edizione Matteo Garrone ha voluto riprendere in mano il suo capolavoro e ha ritoccato alcune scene per dare un più preciso e compiuto significato all’opera. I casi di cronaca saranno al centro dell’attenzione su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e ...