Giampiero: in ospedale per curare scompensi cardiaci, viene ucciso dal Covid (Di venerdì 16 aprile 2021) A Lecce il 37enne Giampiero diventa una delle vittime più giovani della pandemia di Coronavirus. Il ragazzo si è spento presso l’ospedale Dea dopo il trasferimento. Ancora una vittima del Coronavirus di età molto giovane, stavolta a Giuliano di Lecce: un uomo di cui è stato diffuso soltanto il nome, Giampiero, si è spento presso l’ospedale Dea L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 16 aprile 2021) A Lecce il 37ennediventa una delle vittime più giovani della pandemia di Coronavirus. Il ragazzo si è spento presso l’Dea dopo il trasferimento. Ancora una vittima del Coronavirus di età molto giovane, stavolta a Giuliano di Lecce: un uomo di cui è stato diffuso soltanto il nome,, si è spento presso l’Dea L'articolo proda Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Giampiero ospedale Giampiero muore a 37 anni a causa del Covid, contagiato in ospedale durante dei controlli Muore a 37 anni di Covid d opo averlo contratto in corsi a. Giampiero era stato ricoverato in ospedale a Tricase, in provincia di Lecce, per alcuni controlli dopo aver avuto degli scompensi, ma proprio in corsia ha contratto il Covid che poi lo ha ucciso. A ...

Morto di Covid a Lecce: era stato contagiato in ospedale durante un controllo Morto di Covid in ospedale a Lecce Giampiero, questo il nome della vittima, lavorava nell'ambulatorio medico di Castrignano del Capo come responsabile dell'area tecnica di uno studio associato di ...

Giampiero muore a 37 anni a causa del Covid, contagiato in ospedale durante dei controlli Muore a 37 anni di Covid dopo averlo contratto in corsia. Giampiero era stato ricoverato in ospedale a Tricase, in provincia di Lecce, per alcuni controlli dopo aver avuto degli scompensi, ma proprio.

