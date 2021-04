Friuli, valanga sul Jôf di Montasio: morti due escursionisti (Di venerdì 16 aprile 2021) Due persone sono morte stamani in Friuli, travolte da una valanga. La slavina si è staccata dallo Jof di Montasio, nel versante nord-est, tra Malborghetto Valbruna e Chiusaforte (Udine),... Leggi su ilmattino (Di venerdì 16 aprile 2021) Due persone sono morte stamani in, travolte da una. La slavina si è staccata dallo Jof di, nel versante nord-est, tra Malborghetto Valbruna e Chiusaforte (Udine),...

Advertising

Ultron65 : RT @MediasetTgcom24: Cade valanga in Friuli, due dispersi: soccorritori in azione #friuli - libellula58 : RT @fattoquotidiano: Friuli, travolti dalla valanga sullo Jof di Montasio: morti due sciatori. Un terzo si salva per caso: stava facendo un… - mrcfsn : RT @fattoquotidiano: Friuli, travolti dalla valanga sullo Jof di Montasio: morti due sciatori. Un terzo si salva per caso: stava facendo un… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Friuli, travolti dalla valanga sullo Jof di Montasio: morti due sciatori. Un terzo si salva per caso: stava facendo un… - fattoquotidiano : Friuli, travolti dalla valanga sullo Jof di Montasio: morti due sciatori. Un terzo si salva per caso: stava facendo… -