Elisa Isoardi si fa male all'occhio e abbandona l'Isola: 'Purtroppo devo tornare in Italia' (Di venerdì 16 aprile 2021) Elisa Isoardi abbandona l'Isola: 'Purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti e la cosa mi uccide'. Dopo anche la Isoardi lascia il reality a causa di un incidente all'occhio. L'ex conduttrice ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 aprile 2021)l': 'inper accertamenti e la cosa mi uccide'. Dopo anche lalascia il reality a causa di un incidente all'. L'ex conduttrice ...

IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi è costretta a lasciare l'#Isola per degli accertamenti. - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - MediasetPlay : Elisa Isoardi è costretta a lasciare l'#Isola per degli accertamenti. - _Alessio_88 : Ancora nero per l'uscita obbligata di Elisa Isoardi... #isola - FedeRpt83 : RT @BITCHYFit: Ma in Honduras non c’è un cazzo di oculista? Elisa Isoardi e Brando Giorgi costretti al ritiro proprio per dei problemi agli… -

Isola dei famosi: Elisa abbandona improvvisamente il programma Vediamo insieme come mai la bellissima Elisa Isoardi ha dovuto prendere questa decisione improvvisa in diretta ed abbandonare il programma. Come sappiamo ieri sera c'è stato il nuovo appuntamento per quanto riguarda il reality condotto da ...

I 5 momenti imperdibili della nona puntata dell’Isola dei Famosi Una puntata segnata dall’abbandono di Elisa Isoardi e Brando Giorgi per motivi di salute e nessuna eliminazione ...

