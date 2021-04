Draghi: “Cittadinanza a Zaki? È un’iniziativa del Parlamento”. Amnesty: “Brutto segnale” (Di venerdì 16 aprile 2021) Durante la conferenza stampa sulle riaperture organizzata oggi a Palazzo Chigi, il premier Mario Draghi su Patrick Zaki ha tagliato corto. Al cronista che gli ha chiesto se il governo concederà la Cittadinanza italiana al ricercatore egiziano dell’Università di Bologna dopo il sì del Senato, Draghi ha risposto: “È una domanda fuori sacco. Quella su Patrick Zaki è un’iniziativa parlamentare in cui il governo non è coinvolto al momento”. Ma ad alcuni è sembrato che Draghi abbia voluto prendere le distanze dall’iniziativa del Parlamento, che solo due giorni fa ha approvato la mozione a Palazzo Madama con 208 sì. “Spero ci sarà più attenzione per le iniziative del Parlamento, apparentemente oggi derubricate alla voce ‘varie ed eventuali’ ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 aprile 2021) Durante la conferenza stampa sulle riaperture organizzata oggi a Palazzo Chigi, il premier Mariosu Patrickha tagliato corto. Al cronista che gli ha chiesto se il governo concederà laitaliana al ricercatore egiziano dell’Università di Bologna dopo il sì del Senato,ha risposto: “È una domanda fuori sacco. Quella su Patrickparlamentare in cui il governo non è coinvolto al momento”. Ma ad alcuni è sembrato cheabbia voluto prendere le distanze dall’iniziativa del, che solo due giorni fa ha approvato la mozione a Palazzo Madama con 208 sì. “Spero ci sarà più attenzione per le iniziative del, apparentemente oggi derubricate alla voce ‘varie ed eventuali’ ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Cittadinanza Cittadinanza italiana a Patrick Zaki, Mario Draghi: 'Iniziativa parlamentare, il governo non è coinvolto'. Amnesty: 'Brutto segnale' Il presidente del Consiglio Mario Draghi interviene in merito alla questione della concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente egiziano arrestato ormai più di un anno fa. ' È un'iniziativa parlamentare in cui ...

