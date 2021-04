Dl Sostegni, al voto emendamenti chiesti da Anief a partire da vincoli assegnazione provvisoria (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Il sindacato della scuola Anief ha presentato doversi emendamenti al Decreto Sostegni, in particolare quello sulle assegnazioni provvisorie, perché si tratta di un tema molto sentito ora che è scaduto il termine per la presentazione delle domande di mobilità del personale scolastico docente ed amministrativo. “Purtroppo soltanto una domanda su dieci potrà essere accolta per via dei vincoli introdotti dal legislatore e recepiti dal contratto firmato da alcuni sindacati”, ricorda il Presidente del sindacato, Marcello Pacifico, indicando che “l’unica soluzione in questo momento è ricorrere in tribunale, per sollevare la questione di legittimità costituzionale e, nelle more, consentire per il prossimo anno l’assegnazione provvisoria a tutto il personale che ne faccia ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Il sindacato della scuolaha presentato doversial Decreto, in particolare quello sulle assegnazioni provvisorie, perché si tratta di un tema molto sentito ora che è scaduto il termine per la presentazione delle domande di mobilità del personale scolastico docente ed amministrativo. “Purtroppo soltanto una domanda su dieci potrà essere accolta per via deiintrodotti dal legislatore e recepiti dal contratto firmato da alcuni sindacati”, ricorda il Presidente del sindacato, Marcello Pacifico, indicando che “l’unica soluzione in questo momento è ricorrere in tribunale, per sollevare la questione di legittimità costituzionale e, nelle more, consentire per il prossimo anno l’a tutto il personale che ne faccia ...

Covid - riaperture: Lega prima sui social ma poco attiva in Aula Con chi come la Lega guarda già al dopo voto provando a coniugare responsabilità e futuro consenso, ... secondo loro, risorse previste dal Decreto Sostegni e dall'aumento della pressione fiscale. A ...

