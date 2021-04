Cura Bolsonaro. In Brasile l'ondata diventa tsunami (Di venerdì 16 aprile 2021) La parola “caos” riassume probabilmente meglio di qualsiasi altra perché il Brasile sia da mesi al secondo posto per il numero di morti e al terzo per numero di casi di Covid-19 nel mondo. La “miscela esplosiva” che già da tempo ha sprofondato il paese più avanzato dell’America del sud in una crisi sanitaria profonda è alimentata dalla confusione e dal negazionismo. Da un lato la confusione sulle misure necessarie a frenare i contagi – con l’alternarsi nel corso della pandemia di quattro ministri della Salute, la mancanza di una strategia di intervento, di priorità e obiettivi chiari - dall’altro il contrasto fra gli sforzi costanti del presidente Bolsonaro di minimizzare e alcuni politici locali che hanno tentato iniziative più decise. La confusione riguarda anche i vaccini – con trattative di acquisto respinte e ritardate, e prima ancora con la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 aprile 2021) La parola “caos” riassume probabilmente meglio di qualsiasi altra perché ilsia da mesi al secondo posto per il numero di morti e al terzo per numero di casi di Covid-19 nel mondo. La “miscela esplosiva” che già da tempo ha sprofondato il paese più avanzato dell’America del sud in una crisi sanitaria profonda è alimentata dalla confusione e dal negazionismo. Da un lato la confusione sulle misure necessarie a frenare i contagi – con l’alternarsi nel corso della pandemia di quattro ministri della Salute, la mancanza di una strategia di intervento, di priorità e obiettivi chiari - dall’altro il contrasto fra gli sforzi costanti del presidentedi minimizzare e alcuni politici locali che hanno tentato iniziative più decise. La confusione riguarda anche i vaccini – con trattative di acquisto respinte e ritardate, e prima ancora con la ...

