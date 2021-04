Covid: superati i 100 mila morti in Francia. Macron: “Non dimenticheremo nessun nome” (Di venerdì 16 aprile 2021) Si tratta del terzo paese europeo, dopo Gran Bretagna e Italia, per numero di vittime. Macron: “Non dimenticheremo nessun volto, nessun nome”. La soglia dei 100.000 morti è stata superata e gli indicatori sanitari non mostrano alcun miglioramento con più di 38.000 nuovi contagi e 5.900 pazienti in terapia intensiva. Il governo conta sulla vaccinazione per invertire la curva epidemica e liberarsi del virus, ma ad oggi, nonostante un’accelerazione significativa degli ultimi giorni, le vaccinazioni in Francia scorrono a rilento. Leggi anche -> Vaccini anti-Covid, Moderna è efficace contro le varianti Francia, superati i 100 mila morti La soglia simbolica dei 100 ... Leggi su ck12 (Di venerdì 16 aprile 2021) Si tratta del terzo paese europeo, dopo Gran Bretagna e Italia, per numero di vittime.: “Nonvolto,”. La soglia dei 100.000è stata superata e gli indicatori sanitari non mostrano alcun miglioramento con più di 38.000 nuovi contagi e 5.900 pazienti in terapia intensiva. Il governo conta sulla vaccinazione per invertire la curva epidemica e liberarsi del virus, ma ad oggi, nonostante un’accelerazione significativa degli ultimi giorni, le vaccinazioni inscorrono a rilento. Leggi anche -> Vaccini anti-, Moderna è efficace contro le variantii 100La soglia simbolica dei 100 ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, sono 300 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in #Francia. - BinaryOptionEU : RT '#Covid, sono 300 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in #Francia. - VELOSPORT1960 : Sono 300 i decessi registrati nelle ultime 24 ore - OMeneghino : Covid: calano ancora i ricoverati superati 32mila morti - emanuelmme1 : RT @Adnkronos: #Covid, sono 300 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in #Francia. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid superati Covid: calano ancora i ricoverati superati 32mila morti Con 52.293 tamponi effettuati, sono 2.722 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in crescita al 5,2% (ieri 4.2%). Continua il calo dei ricoverati sia in terapia intensiva ( - 42, ...

Covid Italia, bollettino contagi regioni: dati 15 aprile ... e nei reparti ( - 202), dove al momento ci sono 5.387 pazienti Covid. Boom dei guariti e dei dimessi, che sono stati 4.803 da ieri. In Lombardia sono stati superati i 32mila morti per Covid19 da ...

Coronavirus, la Francia ha superato le 100mila vittime da inizio pandemia Nuovo record di casi giornalieri in India: più di 200mila in sole 24 ore. Situazione complicata anche in tutto il continente americano.

Rifiuti, c’è chi sale e chi scende: così il Covid cambia anche la raccolta differenziata La prima buona notizia riguarda la raccolta differenziata che nel 2020 ha superato l’asticella del 67%, passando dal 65,5% al 67,4%. Un risultato che va letto insieme alla riduzione del 9,2% della fra ...

Con 52.293 tamponi effettuati, sono 2.722 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in crescita al 5,2% (ieri 4.2%). Continua il calo dei ricoverati sia in terapia intensiva ( - 42, ...... e nei reparti ( - 202), dove al momento ci sono 5.387 pazienti. Boom dei guariti e dei dimessi, che sono stati 4.803 da ieri. In Lombardia sono statii 32mila morti per Covid19 da ...Nuovo record di casi giornalieri in India: più di 200mila in sole 24 ore. Situazione complicata anche in tutto il continente americano.La prima buona notizia riguarda la raccolta differenziata che nel 2020 ha superato l’asticella del 67%, passando dal 65,5% al 67,4%. Un risultato che va letto insieme alla riduzione del 9,2% della fra ...