Covid | Meloni “Si continua con miope e inconcludente visione”

(Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “A più di un anno dall’inizio della pandemia sicon la stessache ci ha portati fin qui. Resta il coprifuoco alle 22 e rimane il sistema delle zone, con il ritorno di quella gialla. Sono confermate le chiusure fino al 26 aprile e non si sa quando potranno riaprire le attività al chiuso. E mentre la comunità scientifica ci dice che il contagio all’aperto è praticamente nullo, si rinuncia a riaprire immediatamente le attività all’aperto, facendo perdere altri punti alla nostra economia. Si parla di riapertura di tutte le scuole ad anno scolastico praticamente finito e senza risolvere il problema del trasporto pubblico. Da Conte a Draghi tutto cambia perchè nulla cambi”. Lo afferma il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia.(ITALPRESS). ...

"Riapriamo in sicurezza, ma serve prudenza", il messaggio del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, mentre l'unica voce critica è quella di Giorgia Meloni (Fdi), secondo cui Draghi procede con la "miope e inconcludente visione". Durante l'attesa conferenza stampa Draghi ha annunciato che dal 26 aprile l'Italia comincerà a riaprire con un "rischio ragionato". Tornano, dove i dati lo consentono, le zone gialle, anche se "rafforzate".