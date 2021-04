Covid, in arrivo il pass per spostarsi liberamente e partecipare ad eventi culturali e sportivi (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – Il decreto che il governo si prepara a varare per le riaperture prevede l’istituzione di un pass che attesti la sussistenza di una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione, esecuzione di un test Covid negativo in un arco temporale da definire, avvenuta guarigione dal Covid. Leggi su dire (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – Il decreto che il governo si prepara a varare per le riaperture prevede l’istituzione di un pass che attesti la sussistenza di una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione, esecuzione di un test Covid negativo in un arco temporale da definire, avvenuta guarigione dal Covid.

Ultime Notizie dalla rete : Covid arrivo Giornata scienza: le iniziative dell'ambasciata in Israele Questo partenariato strategico ha di recente favorito l'arrivo in Israele di importanti grandi ...collaborazione - ha aggiunto l'Ambasciatore Benedetti - ha permesso anche durante la pandemia COVID - ...

Cadeo Carpaneto domenica in sella tra Piemonte e Romagna ...22 chilometri e 800 metri complessivi) e 13 volte per le Allieve (al via alle 15 e all'arrivo dopo ... cambiano i sintomi del Covid. Cavanna: "Ascoltare i segnali del nostro corpo" - AUDIO Auto contro ...

Covid Italia oggi: il bollettino del 16 aprile. Contagi Coronavirus delle Regioni I nuovi casi sono 15.943, i morti 429. Terapie intensive -51, ricoveri -844. Lombardia +2.431, Campania +1.994, Puglia +1.537, Lazio +1.474, Emilia Romagna +1.275, Toscana +1.239, Veneto +906 ...

Credit: EPA/Lukasz Gagulski “Fiale da 5 dosi ma noi riusciamo a ricavarne 7”: parlano i farmacisti anti-spreco del vaccino. A più di tre mesi dal suo inizio, la campagna vaccinale continua a essere limi ...

