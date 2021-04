Covid, bar e ristoranti pronti a riaprire: le misure (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 26 aprile si può tornare a pranzare o cenare nelle attività di ristorazione, ma solo nei tavolini all’esterno. Si dovrà lasciare il locale prima delle 22, perché resta attiva la limitazione alle uscite serali fino alle 5 di mattina Leggi su tg24.sky (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 26 aprile si può tornare a pranzare o cenare nelle attività di ristorazione, ma solo nei tavolini all’esterno. Si dovrà lasciare il locale prima delle 22, perché resta attiva la limitazione alle uscite serali fino alle 5 di mattina

