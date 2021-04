Covid: Aria, nessuno sbilanciamento nel modello organizzativo (Di venerdì 16 aprile 2021) Milano, 16 apr. (Adnkronos) – Non si può “assolutamente parlare di sbilanciamento nel modello organizzativo” di Aria. Lo afferma la società stessa, la quale, riferendosi ai rilievi della Corte dei conti, in una nota precisa: “L’attuale direzione centrale acquisti di Aria è composta dalle medesime risorse che componevano la struttura gare della incorporata Arca (Azienda regionale centrale acquisti). Le risorse facenti parte delle altre strutture di Arca, sono state ridistribuite nell’incorporanda Aria, coerentemente al ruolo di provenienza e di competenza specifica come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le 16 risorse dedicate alle piattaforme di e-procurement che sono state allocate nella direzione centrale Ict di Aria”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 aprile 2021) Milano, 16 apr. (Adnkronos) – Non si può “assolutamente parlare dinel” di. Lo afferma la società stessa, la quale, riferendosi ai rilievi della Corte dei conti, in una nota precisa: “L’attuale direzione centrale acquisti diè composta dalle medesime risorse che componevano la struttura gare della incorporata Arca (Azienda regionale centrale acquisti). Le risorse facenti parte delle altre strutture di Arca, sono state ridistribuite nell’incorporanda, coerentemente al ruolo di provenienza e di competenza specifica come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le 16 risorse dedicate alle piattaforme di e-procurement che sono state allocate nella direzione centrale Ict di”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

