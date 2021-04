Consulta: figlio caposcorta Falcone, ‘no a scelte scellerate, siamo in guerra con i boss mafiosi’ (2) (Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) – “Quando si parla di certi argomenti, le emozioni che provo sono tante – dice ancora il giovane Montinaro – sono tante, perché l’ergastolo ostativo mi investe e mi riguarda da più fronti, come figlio di medaglia d’oro al valor civile e come cittadino italiano. Da figlio di Antonio Montinaro, caposcorta del dottor Falcone, che si è sacrificato a cuor sereno per questa Repubblica, non posso che provare rancore”. “Si dà un colpo di spugna ad una normativa fondamentale per il nostro paese – dice ancora il figlio di Antonio Montinaro e di Tina Martinez, la vedova del caposcorta che da anni gira le scuole per parlare della lotta alla mafia – A dir la verità una normativa fondamentale per qualsiasi stato di diritto che soffre di quel tumore definito mafia perché, diciamo le cose ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) – “Quando si parla di certi argomenti, le emozioni che provo sono tante – dice ancora il giovane Montinaro – sono tante, perché l’ergastolo ostativo mi investe e mi riguarda da più fronti, comedi medaglia d’oro al valor civile e come cittadino italiano. Dadi Antonio Montinaro,del dottor, che si è sacrificato a cuor sereno per questa Repubblica, non posso che provare rancore”. “Si dà un colpo di spugna ad una normativa fondamentale per il nostro paese – dice ancora ildi Antonio Montinaro e di Tina Martinez, la vedova delche da anni gira le scuole per parlare della lotta alla mafia – A dir la verità una normativa fondamentale per qualsiasi stato di diritto che soffre di quel tumore definito mafia perché, diciamo le cose ...

