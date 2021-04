Concorsi OSS appena pubblicati su Gazzetta Ufficiale: bando, domande e corso di preparazione online! (Di venerdì 16 aprile 2021) Diventa OSS nella sanità pubblica! Concorsi pubblici per decine di posti a tempo indeterminato e determinato per il ruolo di Operatore Socio Sanitario. Concorsi e Avvisi Pubblici per Operatori Socio Sanitari: tantissimi posti a tempo indeterminato in tutta Italia (Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Basilicata, Molise, Lazio, Campania, Sardegna, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Umbria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria). Ecco i Concorsi per OSS appena pubblicati in Gazzetta Ufficiale e ancora in vigore: Concorso OSS Bologna – Ferrara – Imola: al via le domande! ESTAR CONcorso (scad. 13 maggio 2021) Concorso pubblico ... Leggi su cityroma (Di venerdì 16 aprile 2021) Diventa OSS nella sanità pubblica!pubblici per decine di posti a tempo indeterminato e determinato per il ruolo di Operatore Socio Sanitario.e Avvisi Pubblici per Operatori Socio Sanitari: tantissimi posti a tempo indeterminato in tutta Italia (Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Basilicata, Molise, Lazio, Campania, Sardegna, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Umbria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria). Ecco iper OSSine ancora in vigore: ConOSS Bologna – Ferrara – Imola: al via le! ESTAR CON(scad. 13 maggio 2021) Conpubblico ...

Ultime Notizie dalla rete : Concorsi OSS USL Umbria 1: concorso per 94 OSS a tempo indeterminato Gli interessati al concorso dell'USL Umbria 1 per OSS sono invitati a leggere con attenzione il ... nella sezione "Concorsi e mobilità > Concorsi".

Ugl Sanità appoggia la protesta degli Oss in Campania: basta precariato ed illusioni. ...OSS campani. "Saremo in prima linea " concludono Giuliano e Patrociello - per far valer i diritti di questi lavoratori. Basta con il precariato. Bisogna attingere dalle graduatorie dei concorsi in ...

Napoli, la protesta dei precari della sanità: «Abbiamo vinto il concorso, ora assumeteci» «Abbiamo vinto il concorso, siamo idonei ma questa graduatoria non scorre e continuano a farci un contratto di sei mesi nel periodo della pandemia, pronti ad abbandonarci poi».

UGL Salute, la protesta degli OSS Non si ferma la protesta degli Operatori Socio Sanitari della Campania. “Da giorni – dichiarano congiuntamente Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute e Franco Patrociello, Segretario ...

