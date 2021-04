Con la cittadinanza italiana a Zaki Draghi non può più tacere | parli in difesa dei diritti umani in Egitto

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il 14 aprile il Senato ha approvato un ordine del giorno che chiede di concedere laa Patrick, attivista egiziano accusato di propaganda sovversiva detenuto in patria in attesa di processo dal febbraio 2020. L’ordine del giorno è stato approvato con 208 voti favorevoli, 33 astenuti e nessuno contrario. Ora l’iter passa al Viminale che prepara il dossier e poi alla Presidenza della Repubblica che fa la concessione formale. La mozione votata lo scorso mercoledì – si legge – “impegna il Governo a intraprendere tempestivamente ogni ulteriore iniziativa presso le autorità egiziane per sollecitare l’immediata liberazione di Patrick, valutando anche la promozione dell’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Con cittadinanza

...è intervenuto presso il centro commerciale Eurosia di Via Bottai per la segnalazione di un uomo diIndiana sorpreso a sottrarre merce. Sul posto gli operatori hanno preso contattii ...... Assessoreresponsabile e Tutela dei consumatori Regione Liguria; Matteo Campora, ... Da sempre il Comune di Genova e Amiu hanno una forte relazionel'Istituto Ligure per il Consumo. Un ...Reddito di cittadinanza, denunciata falsa beneficiaria nel Vastese. I carabinieri della stazione di Casalbordino hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Vasto per ...Chiedono di ampliare il numero dei Navigator attingendo dalle graduatorie, in modo da rafforzare l’ organico dei centri per l’ impiego e il riconoscimento della loro posizione ...