Clandestini positivi al Covid: quei dati che in Sicilia non emergono (Di venerdì 16 aprile 2021) Palermo, 16 apr – Ci sono dati sbandierati ad ogni ora, in ogni minuto e in tutti i canali d'informazione e dati di cui non si sa nulla, o quasi. Ci sono i cittadini italiani, che devono ubbidire a leggi, regolamenti, cartine colorate, che devono stare attenti a non girare troppo sul suolo patrio e indossare sempre la mascherina. E poi ci sono i Clandestini, che arrivano dove e quando vogliono e sono mantenuti dallo Stato italiano. Ci sono gli italiani positivi al Covid (schedati, sezionati, numerati e così via) e poi ci sono i Clandestini positivi al Covid (i cui numeri non sono mai oggetto di statistiche e se li chiedi ti sembra pure di violare quei grandi segreti da guerra fredda o da area 51 di americana ...

