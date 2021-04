Chiellini: “Io e Buffon non saremo mai un problema per la Juventus” (Di venerdì 16 aprile 2021) Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Io con un’altra maglia? È fantamercato. Sicuramente non in Italia e in Europa. Ma non è un tema attuale, adesso sono concentrato su Muriel, Zapata e Malinovskyi. Ho già tanti pensieri, il resto verrà dopo ed è lontano dalla mia concentrazione. Nel periodo che ero in Nazionale sembrava fosse un problema se io e Buffon avessimo rinnovato o meno. Non siamo mai stati un problema, non lo siamo e non lo saremo mai. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 aprile 2021) Giorgio, difensore della, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Io con un’altra maglia? È fantamercato. Sicuramente non in Italia e in Europa. Ma non è un tema attuale, adesso sono concentrato su Muriel, Zapata e Malinovskyi. Ho già tanti pensieri, il resto verrà dopo ed è lontano dalla mia concentrazione. Nel periodo che ero in Nazionale sembrava fosse unse io eavessimo rinnovato o meno. Non siamo mai stati un, non lo siamo e non lomai. L'articolo ilNapolista.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Chiellini in scadenza di contratto: 'Io e Buffon non saremo mai un problema per la Juve' - LiviaBertolino : @capuanogio Chiellini: 'Io e Buffon non saremo mai un problema. Mai con un'altra maglia in Italia e in Europa. Sono… - napolista : Chiellini: 'Io e Buffon non saremo mai un problema per la Juventus' Il difensore della Juve a Sky Sport: 'Io con un… - FabioCasalucci : RT @LeonettiFrank: Chiellini: 'Io e Buffon non saremo mai un problema. Mai con un'altra maglia in Italia e in Europa. Sono e siamo tutti co… - mario_cama : RT @rtl1025: ?? 'Penso solo all'#Atalanta, e ne ho da pensare tra Zapata, Muriel e Malinovskyi: tutto il resto verrà dopo, ma io e Gigi Buff… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini Buffon Juventus, Chiellini: "Mai con un'altra maglia in Italia e in Europa" ... però, è un tema che tiene banco perché è in scadenza non solo il contratto di Chiellini, ma anche quello di Gigi Buffon . Due bandiere del club che non saranno mai un problema per la Juventus come ...

Juventus, Chiellini: "Io e Buffon non saremo mai un problema" Lo ha detto il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini. "Con un'altra maglia, con tutto il rispetto non in Italia o in Europa quello no di sicuro, ma si tratta di fantamercato. Non è proprio ...

Calcio: Chiellini, 'rinnovo? Io e Buffon non saremo mai un problema per la Juve' Torino, 16 apr. (Adnkronos) - "Nel periodo in cui ero in nazionale sembrava fossi un problema e si parlava del fatto se io e Gigi avessimo rinnovato oppure no. Ma quella è una cosa non vera, non esist ...

Chiellini in scadenza: "Io e Buffon non saremo mai un problema per la Juve" Nel corso di un'intervista a Sky Sport, Giorgio Chiellini ha parlato del suo futuro, con il suo contratto in scadenza a giugno. "Nel periodo in cui ero in Nazionale sembrava fossi un problema e si par ...

... però, è un tema che tiene banco perché è in scadenza non solo il contratto di, ma anche quello di Gigi. Due bandiere del club che non saranno mai un problema per la Juventus come ...Lo ha detto il difensore della Juventus, Giorgio. "Con un'altra maglia, con tutto il rispetto non in Italia o in Europa quello no di sicuro, ma si tratta di fantamercato. Non è proprio ...Torino, 16 apr. (Adnkronos) - "Nel periodo in cui ero in nazionale sembrava fossi un problema e si parlava del fatto se io e Gigi avessimo rinnovato oppure no. Ma quella è una cosa non vera, non esist ...Nel corso di un'intervista a Sky Sport, Giorgio Chiellini ha parlato del suo futuro, con il suo contratto in scadenza a giugno. "Nel periodo in cui ero in Nazionale sembrava fossi un problema e si par ...