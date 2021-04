Chiellini: “Io e Buffon non saremo mai un problema per la Juve. Futuro? Mai con altre maglie in Italia come in Europa” (Di venerdì 16 aprile 2021) Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini in una intervista a Sky ha voluto spegnere le voci sul suo rinnovo di contratto con la Juventus, giurando inoltre fedeltà al club: “Durante la sosta per le nazionali sembrava che il mio rinnovo e quello di Buffon rappresentassero dei problemi, ma in realtà non è così. Non siamo mai stati un problema per la Juventus e non lo saremo mai. Non giocherei mai con un’altra maglia Italiana o europea, parliamo di fantamercato. In questo momento siamo concentrati sugli attaccanti dell’Atalanta, ho già tanti pensieri per fermare loro. Tutto il resto è molto lontano dalla mia concentrazione attuale.” Foto: Twitter Juve Chiellini L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 aprile 2021) Il capitano dellantus, Giorgioin una intervista a Sky ha voluto spegnere le voci sul suo rinnovo di contratto con lantus, giurando inoltre fedeltà al club: “Durante la sosta per le nazionali sembrava che il mio rinnovo e quello dirappresentassero dei problemi, ma in realtà non è così. Non siamo mai stati unper lantus e non lomai. Non giocherei mai con un’altra magliana o europea, parliamo di fantamercato. In questo momento siamo concentrati sugli attaccanti dell’Atalanta, ho già tanti pensieri per fermare loro. Tutto il resto è molto lontano dalla mia concentrazione attuale.” Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

