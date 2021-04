Cecilia Rodriguez: “I tempi sono cambiati”, la confessione sul rapporto con Ignazio (Di venerdì 16 aprile 2021) Cecilia Rodriguez ha parlato della sua storia d’amore con Ignazio Moser: la confessione dell’argentina ha spiazzato i fan. Ecco le parole su Instagram. Vi parliamo di una delle coppie più chiacchierate ed amate nel mondo del gossip italiano e della tv! Tutti gli amanti dei reality ricorderanno come si sono conosciuti Cecilia Rodriguez ed Ignazio L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 16 aprile 2021)ha parlato della sua storia d’amore conMoser: ladell’argentina ha spiazzato i fan. Ecco le parole su Instagram. Vi parliamo di una delle coppie più chiacchierate ed amate nel mondo del gossip italiano e della tv! Tutti gli amanti dei reality ricorderanno come siconosciutiedL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ripensamenti sulle nozze: 'I tempi sono cambiati' Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembrano avere ripensamenti sulle nozze . 'I tempi sono cambiati' , scrive la sorella minore di Belen . Rispondendo alle domande dei follower, sorprende tutti con ...

Isola dei Famosi, salta tutto: la produzione è nei guai LEGGI ANCHE –> Isola dei Famosi, Elisa Isoardi abbandona: il grave motivo. Isola dei Famosi, produzione in difficoltà: salta tutto. Gli ascolti finora non sono scoppiati, ma il doppio appuntamento com ...

