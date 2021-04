Cassano: «Per sopravvivere a Roma devi leccare culi» (Di venerdì 16 aprile 2021) L’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato dell’ambiente Roma senza peli sulla lingua. Le sue dichiarazioni L’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato dell’ambiente Roma senza peli sulla lingua. Ecco le sue dichiarazioni nel corso della live twitch su “Bobo Tv”. «La piazza di Roma è destabilizzante. Fonseca sta facendo un miracolo in Europa e una stagione molto buona in Italia, oltre a valorizzare tanti giovani. Non è possibile che ogni settimana debba andare in conferenza a smentire le ultime voci che sono uscite. Roma è una piazza particolare, devi leccare culi per sopravvivere. Fra 9 anni, 9 mesi o 9 giorni ci sarà sempre la stessa situazione. Non cambia e non cambierà nulla, anche se dovesse venire ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) L’ex attaccante Antonioha parlato dell’ambientesenza peli sulla lingua. Le sue dichiarazioni L’ex attaccante Antonioha parlato dell’ambientesenza peli sulla lingua. Ecco le sue dichiarazioni nel corso della live twitch su “Bobo Tv”. «La piazza diè destabilizzante. Fonseca sta facendo un miracolo in Europa e una stagione molto buona in Italia, oltre a valorizzare tanti giovani. Non è possibile che ogni settimana debba andare in conferenza a smentire le ultime voci che sono uscite.è una piazza particolare,per. Fra 9 anni, 9 mesi o 9 giorni ci sarà sempre la stessa situazione. Non cambia e non cambierà nulla, anche se dovesse venire ...

Ultime Notizie dalla rete : Cassano Per Cassano: 'Niente ritorno a Bari? Ho giocato nel Real, in B avrei buttato nel cesso il mio talento' Commenta per primo Nel corso della Bobo Tv su Twitch , Antonio Cassano ha spiegato il mancato ritorno a Bari nel finale di carriera: 'Io ho sempre giocato solo in Serie A, avrei buttato nel cesso il mio ...

Cassano: 'La Roma non meritava di passare. Nemmeno Guardiola cambierebbe la piazza, devi leccare il c...' Commenta per primo Intervenuto alla Bobo Tv su Twitch , Antonio Cassano ha parlato dell'eliminazione della Roma dall'Europa League: 'Tra andata e ritorno, per possesso palla, conclusioni e qualità di gioco, la ...

Cassano: "Tornare a Bari significava buttare nel cesso il mio talento" Antonio Cassano, alla BoboTV, interrogato sul perché non abbia giocato col Bari prima di appendere gli scarpini al chiodo, si è così espresso: “Siccome io ...

De Zerbi può lasciare la serie A: contatti per una big europea Cassano Shakhtar svela contatti con De Zerbi : "E' ufficioso ma sarei felice"n De Zerbi : "E' ufficioso ma sarei felice".

