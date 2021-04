Calcetto e sport all'aperto, via libera dal 26 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA - Tutti gli sport dilettantistici di contatto potranno ripartire il 26 aprile : calcio a 5 e calcio amatoriale, oltre al basket e molti altri, ovviamente solo all'aperto e solo nelle Regioni in ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA - Tutti glidilettantistici di contatto potranno ripartire il 26: calcio a 5 e calcio amatoriale, oltre al basket e molti altri, ovviamente solo all'e solo nelle Regioni in ...

repubblica : ?? Riaperture, dal 26 aprile ok a calcetto e sport all'aperto. Riaprono cinema, musei, teatri. Da maggio mille spett… - todorov_denis : Bene. Avanti così. Via libera al calcetto tra amici e agli sport di contatto all'aperto. Da maggio torna il pubblic… - fisco24_info : Riaperture 26 aprile, in zona gialla ok a calcetto: A quanto apprende l'Adnkronos, il dipartimento per lo Sport sta… - SoniaLaVera : RT @tempoweb: Via libera al calcetto tra amici e agli #sport di contatto all'aperto. Da #maggio torna il pubblico negli stadi #zonagialla #… - CorriereQ : Dal 26 aprile torna il calcetto con gli amici, poi piscine e palestre: lo sport riapre -

Ultime Notizie dalla rete : Calcetto sport Calcetto e sport all'aperto, via libera dal 26 aprile ROMA - Tutti gli sport dilettantistici di contatto potranno ripartire il 26 aprile : calcio a 5 e calcio amatoriale, oltre al basket e molti altri, ovviamente solo all'aperto e solo nelle Regioni in zona gialla.

Pubblico negli stadi: verso il sì a 1.000 spettatori dal primo maggio nelle regioni "gialle" ... già dal 26 aprile e sempre nelle regioni `gialle´, verrà consentita la pratica dell'attività sportiva all'aperto, sia sport da contatto che non: via libera a calcetto, beach volley o basket .

Governo: da maggio fino a 1.000 spettatori negli stadi in zona gialla Governo: da maggio fino a 1.000 spettatori negli stadi. Ok al calcetto e allo sport di contatto. Ecco i dettagli dello schema di decreto ...

Dal primo maggio ok a mille spettatori negli stadi Riparte lo sport all'aperto, per gli amatori e per i tifosi. Nello schema di decreto che il dipartimento dello sport sottoporrà nei prossimi giorni al Consiglio dei ministri si indicherà la possibilit ...

