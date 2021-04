Antitrust multa Poltronesofà per pubblicità ingannevole: chiesta mora di 1 milione di euro (Di venerdì 16 aprile 2021) Secondo l'Antitrust, nel 2020, la società ha diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive sui contenuti delle offerte proposte ed è per questo che l'autorità ha comminato una sanzione di 1 ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 aprile 2021) Secondo l', nel 2020, la società ha diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive sui contenuti delle offerte proposte ed è per questo che l'autorità ha comminato una sanzione di 1 ...

Ultime Notizie dalla rete : Antitrust multa Antitrust multa Poltronesofà per pubblicità ingannevole: chiesta mora di 1 milione di euro In particolare, secondo quanto si legge nella nota 'l'Antitrust ha accertato la scorrettezza della promozione 'Doppi saldi doppi risparmi - sconto 50% + fino a 40% su tutta la collezione + 48 mesi ...

"Affrettati, hai tempo fino a domani". Ma per Poltronesofà finisce male Offerte riferite solo in parte e pubblicità aggressiva ed ingannevole: 1 milione di euro di multa ed obbligo di pubblicazione del ... ma è anche ciò che ha attirato l'attenzione dell'Antitrust.

