ANGI presenta alle istituzioni il suo Manifesto per la Next Generation EU – Recovery Plan (Di venerdì 16 aprile 2021) Il governo Draghi, forte della sua nuova compagine, sta lavorando per rispondere prontamente entro la scadenza del 30 aprile 2021 alla consegna del documento alla Commissione Europea. In considerazione di ciò, importanti sono le voci della società civile nel presentare dei contributi in merito alla stesura di tale documento, in particolare a gran voce è arrivato l’appello dell‘ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento dell’innovazione in Italia e tra le realtà più rappresentative dell’ecosistema paese. Nel documento dell’ANGI denominato Manifesto per il Recovery Plan – Next Generation EU è stato presentato alle istituzioni un decalogo di proposte relative ... Leggi su formiche (Di venerdì 16 aprile 2021) Il governo Draghi, forte della sua nuova compagine, sta lavorando per rispondere prontamente entro la scadenza del 30 aprile 2021 alla consegna del documento alla Commissione Europea. In considerazione di ciò, importanti sono le voci della società civile nelre dei contributi in merito alla stesura di tale documento, in particolare a gran voce è arrivato l’appello dell‘– Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento dell’innovazione in Italia e tra le realtà più raptive dell’ecosistema paese. Nel documento dell’denominatoper ilEU è statotoun decalogo di proposte relative ...

Ultime Notizie dalla rete : ANGI presenta ANGI presenta il Manifesto per il Recovery Plan - Next Generation EU L'appello dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento dell'innovazione in Italia, al governo sul Recovery ...

Recovery Plan - Next Generation EU: ANGI presenta il suo Manifesto alle istituzioni Nel documento dell'ANGI denominato Manifesto per il Recovery Plan " Next generation EU è stato presentato alle istituzioni un decalogo di proposte relative al tema dell'ambiente e della sostenibilità,...

ANGI presenta alle istituzioni il suo Manifesto per il Recovery Plan - Next Generation EU Sul tema dell’ambiente l’ANGI propone di incrementare nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) e dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, la ...

