“Uomini e donne” | parla ex dama | «Mi sono concessa a più cavalieri | ma non sono l’unica» | rivelazioni choc

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 15 aprile 2021) “” News – Giovedì 15 aprile 2021. Da qualche tempo non la si vede nel parterre del Trono Over: l’amore l’ha trovato altrove. Eppure questaha suscitato non poco interesse nel grande pubblico, soprattutto per via di un triangolo sentimentale, quello tra Gemma Galgani e Maurizio, che la vedeva al centro. Stiamondo di Valentina Dartavilla Lupi, conosciuta ai più come Valentina, che in un’intervista a “Fralof”, rilanciata da alcuni siti come “Today”, ha svelato alcuni retroscena del dating show di Canale 5. leggi anche l’articolo —> Perché Tina Cipollari è assente a “”: «Il motivo è serio» “”,ex: «Mi...