Un progetto per rilanciare le startup dei dispositivi medici in Italia (Di giovedì 15 aprile 2021) (immagine: Pixabay)Per una startup attiva nell'ambito dei dispositivi medici, l'iter per arrivare a ottenere la marcatura Ce dell'Unione europea costa in media 245mila euro, di cui 200mila euro per studi clinici e 45mila per rispettare le norme dell'iter regolatorio. Sono numeri in realtà molto variabili, ogni progetto prevede un dispiegamento di forze differente e fa riferimento a una tipologia di tecnologia particolare, ma a tanto ammonta quello che per molte realtà è l'ultimo indispensabile miglio per arrivare al mercato. Non poco. Un percorso a ostacoli Secondo Confindustria dispositivi medici, la mancanza di un supporto strutturale da parte di investitori pubblici e privati e di una semplificazione della burocrazia legata all'autorizzazione degli studi clinici ha fatto in modo ...

