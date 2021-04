Traffico Roma del 15-04-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi sono trafficate le principali arterie stradali in uscita dalla città sulla via Cassia code la pizza di via di Grottarossa a partire dal raccordo verso il centro è da via dei Due Ponti Verso il raccordo molto trafficata alla galleria Giovanni XXIII a partire dalla tangenziale fino a via della Pineta Sacchetti verso Primavalle la stessa tangenziale code dalla galleria Giovanni XXIII alla Salaria in direzione di San Giovanni mentre verso lo stadio Olimpico code da viale Castrense al bivio con laL’Aquila proseguendo sulla tratta dellaL’Aquila code lungo l’intero percorso dalla tangenziale fino al Raccordo Gianicolense a causa del cedimento del manto stradale chiuso viale dei Colli Portuensi all’altezza della circonvallazione Gianicolense ...