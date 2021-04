Striscia la Notizia razzista? Quando sei Michelle Hunziker le scuse non bastano (Di giovedì 15 aprile 2021) Striscia la Notizia razzista. Questo è quello che serpeggia ormai da giorni sul web e sui social da Quando Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono stati colti in flagrante mentre si sono permessi di fare il gesto degli occhi a mandorla dando poi la linea alla “Lai” (anziché dire Rai1). A quel punto apriti cielo. Si è abbattuta sul tg satirico l’accusa di razzismo e sui conduttori altrettanto visto che la coppia è stata presa di mira dall’account Instagram Diet Prada per il loro comportamento: “Gerry Scotti, ex membro del Parlamento italiano, e Michelle Hunziker, hanno iniziato deridendo la pronuncia cinese della lettera R, chiamando la rete “LAI” invece di “RAI”. I conduttori hanno quindi continuato alzando gli angoli degli occhi alla maniera dei ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 aprile 2021)la. Questo è quello che serpeggia ormai da giorni sul web e sui social dae Gerry Scotti sono stati colti in flagrante mentre si sono permessi di fare il gesto degli occhi a mandorla dando poi la linea alla “Lai” (anziché dire Rai1). A quel punto apriti cielo. Si è abbattuta sul tg satirico l’accusa di razzismo e sui conduttori altrettanto visto che la coppia è stata presa di mira dall’account Instagram Diet Prada per il loro comportamento: “Gerry Scotti, ex membro del Parlamento italiano, e, hanno iniziato deridendo la pronuncia cinese della lettera R, chiamando la rete “LAI” invece di “RAI”. I conduttori hanno quindi continuato alzando gli angoli degli occhi alla maniera dei ...

Advertising

SirDistruggere : A prescindere dalla polemica razziale, c'è davvero una sola persona su questo pianeta che rideva a crepapelle quand… - LegaSalvini : GERRY SCOTTI E LA HUNZIKER FANNO IL VERSO AI CINESI. LA TERRIBILE ACCUSA DI RAZZISMO SCATENA IL CAOS SUL WEB Ma vi… - cangiova65 : RT @LucillaMasini: Il problema non è il razzismo più o meno leggero di Striscia La Notizia, che forse era solo una boutade molto mal riusci… - schuko14 : RT @Teacherwhocare: Ce la facciamo ad eliminare Striscia la notizia e a far cominciare un film alle 21? È chiedere troppo? #striscia - FerrazziMauro : RT @Teacherwhocare: Ce la facciamo ad eliminare Striscia la notizia e a far cominciare un film alle 21? È chiedere troppo? #striscia -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia Ascolti Tv 14 aprile 2021, passano gli anni ma il Costanzo Show non invecchia e porta allegria Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.354.000 (16,1%). Su La7 Otto e Mezzo 1.904.000 (7,1%). Su Rete4 Stasera Italia 1.254.000 (4,9%) nella prima parte e 1.143.000 (4,2%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post ...

Gerry Scotti: 'Il politicamente corretto che ci sta investendo sa di fascismo' Le scuse di Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono già arrivate nella puntata di Striscia La Notizia del 14 aprile. I due conduttori, travolti da un moto di indignazione partito dall'America per la loro gag degli occhi a mandorla a Striscia La Notizia . Una vicenda che avrà ...

Michelle Hunziker e Gerry Scotti: "Eravamo in totale buona fede" Dopo le pesanti critiche ricevute, arriva la replica dei conduttoriIl fatto di cronaca ha ormai fatto il giro del mondo: Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono stati recentemente accusati di razzismo n ...

Pronostici di oggi 15 aprile: Europa League col ritorno di Roma-Ajax ma c’è dell’altro stasera Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 15 aprile. Occhi puntati sulla portabandiera italiana, la Roma di Fonseca. I giallorossi partono in vantaggio ma guai a distrarsi! Ovviamente abbiamo ...

Su Canale 5la4.354.000 (16,1%). Su La7 Otto e Mezzo 1.904.000 (7,1%). Su Rete4 Stasera Italia 1.254.000 (4,9%) nella prima parte e 1.143.000 (4,2%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post ...Le scuse di Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono già arrivate nella puntata diLadel 14 aprile. I due conduttori, travolti da un moto di indignazione partito dall'America per la loro gag degli occhi a mandorla aLa. Una vicenda che avrà ...Dopo le pesanti critiche ricevute, arriva la replica dei conduttoriIl fatto di cronaca ha ormai fatto il giro del mondo: Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono stati recentemente accusati di razzismo n ...Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 15 aprile. Occhi puntati sulla portabandiera italiana, la Roma di Fonseca. I giallorossi partono in vantaggio ma guai a distrarsi! Ovviamente abbiamo ...