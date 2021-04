Stella Rossa: due partite a porte chiuse per gli insulti a Ibra (Di giovedì 15 aprile 2021) La Uefa ha sanzionato la Stella Rossa Belgrado con due partite a porte chiuse nei tornei europei (la seconda col beneficio della condizionale) per l e offese e gli insulti a sfondo razzista nei ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 aprile 2021) La Uefa ha sanzionato laBelgrado con duenei tornei europei (la seconda col beneficio della condizionale) per l e offese e glia sfondo razzista nei ...

Ultime Notizie dalla rete : Stella Rossa Stella Rossa: due partite a porte chiuse per gli insulti a Ibra La Uefa ha sanzionato la Stella Rossa Belgrado con due partite a porte chiuse nei tornei europei (la seconda col beneficio della condizionale) per l e offese e gli insulti a sfondo razzista nei confronti di Zlatan Ibrahimovic ...

Ristoranti aperti anche a cena da metà maggio, l'ipotesi al vaglio del Governo Alle 15 parte il confronto con la ministra Maria Stella Gelmini. ) [2] => Array ( [tagName] => p [p_... Parrucchieri aperti anche in zona rossa e coprifuoco che, con l'apertura dei locali in serata, ...

Apre il centro vaccinale di Castellabate. Maiuri: «Registratevi» A Castellabate le prime dosi di vaccino contro il covid-19 verranno somministrate oggi, giovedì 15 aprile, data in cui inaugura il centro vaccinale. Il comune di Castellabate ha allestito un nuovo pun ...

Covid, ipotesi riaperture progressive: da maggio alzano le saracinesche bar e ristoranti a giugno le palestre Le Regioni spingono per "liberare" il Paese entro due mesi dalla morsa delle restrizioni. Oggi la cabina di regia presieduta dal premier Draghi ...

