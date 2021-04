Split | Joaquin Phoenix rinunciò al ruolo del protagonista

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 15 aprile 2021)sarebbe dovuto essere ildi, pellicola considerata come l'elettrizzante ritorno del regista e sceneggiatore M. Night Shyamalan. Il 26 agosto 2015 è stato annunciato cheavrebbe avutocomee che M. Night Shyamalan avrebbe diretto il film che era basato su una sua sceneggiatura. Il 2 ottobre 2015 James McAvoy sostituì ufficialmentecome, dopo la rinuncia da parte della star di Joker. A quanto parefu costretto a rinunciare alla pellicola per motivi di contratto non avendo trovato un accordo con Shyamalan. A proposito della parte delMcAvoy dichiarò: "Night ha detto che mi voleva ...