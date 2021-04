Sinner e gli altri Next Gen, Tsitsipas gelido: 'Non li frequento...' (Di giovedì 15 aprile 2021) Ha vinto la Next Gen al Palalido di Milano l'anno prima di Sinner ma adesso, Stefanos Tsitispas è cresciuto e un po' come i ragazzi più grandi a scuola, non si 'mescola' ai ragazzini. Il 22enne greco, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 aprile 2021) Ha vinto laGen al Palalido di Milano l'anno prima dima adesso, Stefanos Tsitispas è cresciuto e un po' come i ragazzi più grandi a scuola, non si 'mescola' ai ragazzini. Il 22enne greco, ...

peppesz : @alevilla1978 @GeorgeSpalluto Se ieri sembrava un muro e oggi perde in due set da Evans, forse Sinner gli ha fatto il solletico - VinceMartucci : @AnonimoNero Davvero non me la sento di criticare gli italiani: hanno tutti perso contro avversari più forti e hann… - LelloPinto : RT @LelloPinto: 'Meglio incontrare #Djokovic al primo turno'. Dicevano ieri gli 'esperti'. Infatti. Contro un GRANDE SINNER, ha preso di tu… - LelloPinto : 'Meglio incontrare #Djokovic al primo turno'. Dicevano ieri gli 'esperti'. Infatti. Contro un GRANDE SINNER, ha pre… - infoitsport : Su Jannik Sinner e gli altri azzurri a Montecarlo la penso così -

Ultime Notizie dalla rete : Sinner gli Sinner e gli altri Next Gen, Tsitsipas gelido: 'Non li frequento...' ... nè del suo prossimo avversario ai quarti sulla terra di Montecarlo, Alejandro Davidovich Fokina, nè di Sinner, Musetti o Alcaraz. 'Nessuno di loro abita dalle mie parti, non abbiamo occasione di ...

Diretta Atp Montecarlo 2021/ Fognini Krajinovic (3 - 1) streaming: Djokovic eliminato! ... il suo 2021 è iniziato con 10 vittorie consecutive " l'ultima, purtroppo, sul nostro Jannik Sinner ... la stagione in cui ha vinto gli Australian Open per la seconda volta ma si è preso anche il primo ...

La meditazione di Novak Djokovic prima del match con Jannik Sinner (Metropolitan Magazine ) Jannik Sinner ha perso. Nel secondo set ... Novak Djokovic è inciampato nel match valido per gli ottavi del Masters 1000 di Monte Carlo. Nella prima frazione il britannico ha ...

Atp Montecarlo, Djokovic eliminato da Evans dopo la vittoria su Sinner Novak Djokovic è stato eliminato dall'Atp Monte Carlo: al turno successivo passa il britannico Evans. Il numero 1 del tennis mondiale Djokovic - che nella giornata di ...

